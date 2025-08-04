Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 августа

В Киевской области в понедельник, 4 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 4 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 24-29°С, в Киеве 26-28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +26°С... +28°С; Мироновка +27°С... +29°С; Фастов +26°С... +28°С; Яготин +26°С... +28°С; Барышевка +26°С... +28°С; Борисполь +26°С... +28°С и Вышгород +26°С... +28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака продержатся в Киеве весь день, рассеявшись только вечером. Без осадков.

Что предшествовало

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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