Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 июля

В Киевской области в субботу, 26 июля, облачно с прояснениями, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.