Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июля

В Киевской области в воскресенье, 13 июля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 13 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С... +29°С; Мироновка +27°С... +29°С; Фастов +26°С... +28°С; Яготин +27°С... +29°С; Барышевка +27°С... +29°С; Борисполь +27°С... +29°С и Вышгород +26°С... +28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на небе не будет ни одной тучки. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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