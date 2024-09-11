Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 сентября

В Киеве и Киевской области в среду, 11 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 11 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 24-29 ° С, в Киеве 26-28 ° С ", - рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +24°С…+26°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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