Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 27 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 27 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 сентября в Киеве ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, все остальное время небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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