Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 апреля

В Киевской области в понедельник, 21 апреля, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 21 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 21-26°С, в Киеве 24-26°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С и Вышгород +21°С…+23°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 апреля ясная погода в Киеве будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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