Без осадков и до +26°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 22 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 22 сентября, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 22 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 7-12°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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