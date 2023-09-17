Без осадков и до +26°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 17 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 21-26°С; по Киеву днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Видео дня

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 17 сентября, облака, появившиеся на небе утром, продержатся в Киеве почти весь день, но вечером должны рассеяться. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!