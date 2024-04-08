Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля.

В Киеве и Киевской области во вторник, 9 апреля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 9 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 апреля, несмотря на пасмурное предрассветное время, в Киеве с самого утра на небе не будет оставаться ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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