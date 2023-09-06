Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 сентября

В Киеве и Киевской области в четверг, 7 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 7 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С. Обратите внимание, 7 -9 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – подчеркнули синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 9 сентября включительно по Киевщине будет преобладать антициклональный характер погоды, то есть осадков не ожидаем. Температура в ночные часы +11°С...+14°С, а в дневные +21°С...+26°С.

Согласно информации портала Sinoptik, 7 сентября в Киеве облака утром рассеются и больше в этот день на небе не появятся. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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