Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 июня

В Киеве и Киевской области в четверг, 13 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 13 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем 18-23°С, в Киеве 21-23°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +21°С…+23°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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