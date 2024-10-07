Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 октября

В Киевской области во вторник, 8 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 8 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 15-17°С", – добавили в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 октября в Киеве хмурое утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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