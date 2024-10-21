Без осадков и до +16°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 21 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 21 октября, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 октября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура днем 11-16°С тепла; в Киеве днем 12-14°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С…+14°С; Мироновка +12°С…+14°С; Фастов +12°С…+14°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +11°С…+13°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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