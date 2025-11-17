Без осадков и до +14°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 17 ноября

В Киевской области в понедельник, 17 ноября, облачно, синоптики осадков днем не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 ноября по территории Киевской области. Облачно, днем без осадков. Температура по области днем 9-14°С; в Киеве днем 10-12°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +12°С... +14°С; Мироновка +10°С... +12°С; Фастов +11°С... +13°С; Яготин +10°С... +12°С; Барышевка +11°С... +13°С; Борисполь +11°С... +13°С и Вышгород +10°С... +12°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

