Без осадков и до -12°С: прогноз погоды в Киеве и области на 9 февраля

В Киевской области в понедельник, 9 февраля, без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. По области днем 7-12°С мороза; в Киеве днем 8-10° мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 9 февраля на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночью пошел снег, однако он закончился еще до утра. Весь остаток дня пройдет без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

