Без осадков и до +10°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 27 января

В Киевской области в понедельник, 27 января, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 27 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 5–10°С; в Киеве днем 7-9°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +7°С…+9°С; Мироновка +7°С…+9°С; Фастов +6°С…+8°С; Яготин +7°С…+9°С; Барышевка +7°С…+9°С; Борисполь +7°С…+9°С и Вышгород +6°С…+8°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 января в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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