Без осадков днем и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 декабря

В Киевской области в среду, 10 декабря, синоптики прогнозируют ночью небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 10 декабря по территории Киевской области. Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью возможен мелкий дождь. Утром он стихнет, и больше в этот день осадки не начнутся.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!