Без осадков днем и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 сентября

В Киевской области в четверг, 18 сентября, облачно с прояснениями, днем осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 18 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура по области ночью 7-12°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится, и больше в этот день осадков не предвидится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

