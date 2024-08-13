Без "Глобуса", но с "рулеткой": как выглядел Майдан Незалежности в первой половине 1990-х годов. Фото

Майдан Незалежности в Киеве является главным местом встречи жителей столицы, обязательным для посещения туристов, приезжающих в столицу. В течение своего существования эта локация несколько раз меняла свой внешний вид – например, в первой половине 1990-х годов здесь был фонтан "Рулентка" и автомобильная развязка.

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Фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно посмотреть, какой была главная площадь Украины 30 лет назад.

"Майдан Незалежности в 1994-1995 гг. Почему такая датировка? Уже виден восстановленный портик Главпочтамта (открывший 12 августа 1994 года), но еще нет у входа в Главпочтамт знака отсчета расстояний с фигурой Архистратига Михаила (его установили 25 мая 1996 года)", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть не только главную площадь страны, но и на переднем плане увидеть фонтан, которого в столице больше нет. Он появился в 1982 году и получил официальное название "Дружбы Народов". В народе же он, по своему внешнему виду, именовался "рулеткой".

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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