В сети припомнили, как выглядел легендарный киевский фонтан "Рулетка" на Майдане Незалежности. Фото

После окончания в 2001 году реконструкции Майдана Незалежности, на главной площади в Киеве появились новые фонтаны. Но до этого, эту местность украшал любимый фонтан жителей столицы, который еще был известен как "Рулетка".

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Уникальные фото и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Сейчас он установлен в одном из населенных пунктов Украины.

"Такие фонтаны были когда-то на Майдане", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе "Киевводфонда" фонтан, появившийся в 1982 году в центре Киева, получил официальное название "Дружбы Народов". В народе же он, за свой внешний вид, именовался "Рулеткой".

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

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