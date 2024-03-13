Беличанский лес окончательно вернули общине Киева: Кличко рассказал о решении суда

Верховный Суд своим решением окончательно вернул общине Киева Беличанский лес. Территорию в 3 тысячи гектаров у киевлян пытался забрать Бучанский районный совет для дальнейшей застройки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. За счет этой территории хотели незаконно расширить границы пгт Коцюбинское.

"Беличанский лес окончательно вернули общине Киева. Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общине столицы возвращено 3 000 гектаров Беличанского леса", – рассказал Кличко.

По словам мэра столицы, юристы Департамента земельных ресурсов КГГА, действовавшие от имени Киевсовета, обеспечили защиту прав общины Киева. Они добились отмены в судах решения Бучанского районного совета.

"Им предполагалось неправомерное увеличение Коцюбинского за счет территории столицы, а именно Беличанского леса, являющегося частью НПП "Голосеевский". Напомним, в 2021 году пгт Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса. Бучанский районный совет пытался забрать у киевлян лес, чтобы отдать его под застройку. Но столичные власти отстояли интересы киевлян в судах", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, угрозы затопления метрополитена в Киеве пока нет. Киевлянам нужно опираться на выводы специалистов, а не "каких-то людей, которые вообще не имеют никакого понимания, что касается транспортной инфраструктуры".

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