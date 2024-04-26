Воспроизведена натуральная среда: в зоопарке Киева в новый летний вольер переехали экзотические птицы. Фото и видео

В Киевском зоопарке в новый летний вольер переселили экзотических птиц. Здесь для них созданы все необходимые условия не только для отдыха, но и для гнездования.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Парк Киевзоо зазеленел, расцвел и наполнился жизнерадостным щебетом пернатых жителей. Кроме многочисленных лесных жителей на свои родные водно-болотные угодья уже вернулись лебеди, фламинго, гуси, пеликаны и другие. А еще – в свой обновленный зеленый авиарий переехали ибисы красные, ибисы священные, щеголя малая, каравайка бурая, косарь, султанка, каролинка, казарка красновола, цесарка грифовая и квак", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Киевзоо, общая площадь летнего оазиса составляет более 150 квадратных метров, а высота – 5 метров. Для воспроизведения природной среды угодья устланы природной почвой, речным песком, торфом и привой. Также обустроен искусственный фонтан и пруд, по берегам которых растут трава, кустарники и плющ. Созданы тайники, сесть и места для гнездования.

"Поэтому пернатым обеспечены все условия для комфортного проживания в соответствии с их потребностями. Видоспецифическое питание этой группы птиц включает в себя мясной и рыбный фарш, профессиональный гранулированный корм, овощи, фрукты, зерновые смеси и каши, свежую зелень. Увидеть разноцветных жителей водно-болотного авиария можно на нижнем парке Киевзоо. Приходите в гости!", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке после зимней спячки в обновленный вольер вышли медведи. Специально для косолапых установили питьевые фонтанчики, а для дневного отдыха – четыре гамачка.

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