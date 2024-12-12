Автомобили и дроны: Кличко передал военным очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал батальону ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады очередную партию помощи. Военные получили транспорт, в частности спецтехнику, и дроны.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Сегодня бойцам батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта от общины Киева отправятся: 18-тонный грузовик с манипулятором для инженерно-саперной службы бригады и 8 пикапов. Также бойцы получат 650 10-дюймовых дронов наилучшего качества с батареями большой емкости", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что всего за этот год 92 бригада получила от общины столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 млн. грн.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам и дальше. И за средства общины города, и за небюджетные деньги. Слава Украине! Слава ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины в Донбассе и передал им еще одну партию помощи. Воины получили почти 700 дронов разных типов.

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