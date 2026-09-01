Август в Киеве вошел в десятку самых тёплых: зафиксированы четыре температурных рекорда

Климатологи подвели итоги августа 2026 года в Киеве. Третий месяц лета вошёл в десятку самых тёплых с начала наблюдений – за 31 день было зафиксировано четыре температурных рекорда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков на проспекте Науки выпало 31 мм, что составляет 55 % месячной нормы.

Что сообщили специалисты

"ЦГО сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха в августе составила 22,6°С, что на 2,2°C выше климатической нормы. Август этого года вошел в десятку самых теплых в рейтинге наблюдений с 1881 года", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, холоднее всего было 29 августа, когда минимальная температура к утру опустилась до 11,5°С.

Теплее всего было 6 числа, когда максимальная температура поднялась до 39,0°С, установив таким образом температурный рекорд. В течение месяца было зафиксировано четыре температурных рекорда.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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