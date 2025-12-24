Ангел, колядник и царь: в честь Рождества переодели скульптуры малышей-основателей Киева. Фото

В Киеве в среду, 24 декабря, в честь Рождества Христова переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь. Один из мальчиков, в частности, стал ангелом, а другой – колядником.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры размещены на Почтовой площади столицы.

"Друзья, с наступающим Рождеством Христовым! Традиционно переодели Малышей к празднику! Кий – в образе царя с востока! Щек – в образе ангела! Хорив – в образе колядника! Лыбедь – в образе девушки! Спасибо нашим земным и небесным защитникам! Верим, что свет победит тьму!" – написал Журавель.

Скульптор добавил, что костюмы были пошиты Екатериной Журавель и мастерицами из фирмы Текстиль Контакт.

"Дидух сделала Екатерина Журавель, а колоски и сухостой для него выслала Валентина Легкая из Черниговской области", – добавил Журавель.

Стоит добавить, что один из главных христианских праздников – Рождество – в Украине отмечают 25 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, одним из важнейших символов Сочельника является Рождественская заря. В этом году раньше всего она засияет на востоке Украины, в частности на Луганщине, а над Киевом она взойдет в 16:36.

