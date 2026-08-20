Адская жара: прогноз погоды по Киевской области на 21 августа

В Киевской области в пятницу, 21 августа, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +37°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 21 августа на территории Киевщины. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. По области жаркая погода с температурой ночью 15-20°С, днем ​​сильная жара 35-37°С. По городу Киев: жаркая сухая погода с температурой ночью 18-20°С, днем ​​сильная жара 35°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачный день и пасмурный вечер сменят ясное утро. Днём и вечером будет идти мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что равно 91% климатической нормы.

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