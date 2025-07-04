Адская ночь: в полиции опубликовали кадры очередной террористической атаки РФ на Киев. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 4 июля нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью рекордного количества дронов-камикадзе, а также применила ракеты. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами во время обстрела, рискуя своими жизнями, помогали горожанам.

Видео дня

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Адская ночь: враг запустил рекордное количество вражеских дронов и ракет по Киеву. Цинично, подло и без капли человечности и морали, с вечера до самого утра, враг атаковал мирный город. Взрослые и дети, напуганные хвостики – все провели страшную ночь в укрытиях. С верой в Силы обороны!" – написал Билошицкий.

Полицейский добавил, что всю ночную смену патрульные были рядом с горожанами. Они эвакуировали раненых, направляли людей в бомбоубежища, помогали спасателям и медикам. Рискуя собственной жизнью, бесстрашно и самоотверженно инспекторы спасали людей.

"Мы пережили эту темноту вместе. Но, к сожалению, есть пострадавшие граждане, изуродованные машины, разрушенные дома и сооружения. Ликвидация вражеских обстрелов продолжается. И мы уверены, что врагу нас не сломить и не победить! Напоминаем: не пренебрегайте безопасностью – направляйтесь в укрытие во время тревоги и находитесь там до отбоя", – призвал Билошицкий.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3 и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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