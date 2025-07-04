Дыра в стене в доме и риск обрушения перекрытия: последствия прилета в пятиэтажный дом в Киеве. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля, в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжается спасательно-поисковая операция.

Так, в ночь на 4 июля, страна-террорист Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Соломенском районе в результате обстрела был поврежден пятиэтажный жилой дом.

Из-за атаки в здании частично обвалилась наружная стена со второго по третий этаж, взрывной волной выбило окна. Кроме того, обломками и камнями повредило припаркованные рядом автомобили.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели – к сожалению, есть риск обрушения перекрытия дома, поэтому работы продолжаются с максимальной осторожностью. Также на месте находятся правоохранители и коммунальные службы, которые уже начали постепенно убирать территорию.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Светлана Водолага ночь в Киеве прошла без погибших. Сейчас спасатели работают на шести локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!