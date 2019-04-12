"Думаєте, ми — л*хи?" Гендиректор "1+1" пригрозив судом Порошенку

Гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" і після того, як він "увірвався в ефір".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у студію чинного главу держави ніхто не запрошував.

"Ефір "Право на владу". Все, як завжди, – запрошені гості, не кандидати (!), експерти, із різних сторін. Раптом, за декілька хвилин до ефіру, з'являється представник АП – В. Горковенко біля воріт студії. Починає світську бесіду з адміністратором. І тут без мигалок і охорони у двір держстудії Довженка під'їжджають два автомобілі і виходить сам президент", – розповів Ткаченко.

Петро Порошенко в ефірі "Право на владу" Скріншот з відео

За його словами, Порошенко "заслужив" позов від телеканалу. "Ви, пане Президенте, думаєте, ми – лохи? Нє-а", – звернувся він до глави держави.

"Чекайте – у понеділок (позов. – Ред.). У тому числі і за минулі звинувачення на адресу "1+1", – підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час скандального ефіру Порошенко запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня.

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