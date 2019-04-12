МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Думаєте, ми — л*хи?" Гендиректор "1+1" пригрозив судом Порошенку

11.5тЧитати матеріал російською

Гендиректор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" і після того, як він "увірвався в ефір".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у студію чинного главу держави ніхто не запрошував.

"Ефір "Право на владу". Все, як завжди, – запрошені гості, не кандидати (!), експерти, із різних сторін. Раптом, за декілька хвилин до ефіру, з'являється представник АП – В. Горковенко біля воріт студії. Починає світську бесіду з адміністратором. І тут без мигалок і охорони у двір держстудії Довженка під'їжджають два автомобілі і виходить сам президент", – розповів Ткаченко.

Новини
"Не подобається!" У Порошенка висловилися про скандальну рекламу з Путіним

Петро Порошенко в ефірі

Петро Порошенко в ефірі "Право на владу"

Скріншот з відео

За його словами, Порошенко "заслужив" позов від телеканалу. "Ви, пане Президенте, думаєте, ми – лохи? Нє-а", – звернувся він до глави держави.

"Чекайте – у понеділок (позов. – Ред.). У тому числі і за минулі звинувачення на адресу "1+1", – підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час скандального ефіру Порошенко запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Олександр ТкаченкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
телеканал 1 + 1Выборы Президента
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
99
22
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Проценко Александр
Проценко Александр
Вы не лохи-вы гниды.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
" Выходили из воды здоровенные жлобы,порубили все дубы на гробы...." Только наш жлобок серлив и вонюч.По другому оно умеет говорить только по бумажке ,написанной другими.А кто же будет писать эти бумажи?Может он выйдет из тени,зеботы за него проголосуют всёравно,но хоть приличнее юбудет смотреться на международной арене.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
К вам уде есть иск за ложь в "Украинских сенсациях", так что нечего быковать.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки