У Раді створюють об'єднання "За Зеленського": що відомо

У Верховній Раді вже найближчими днями буде зареєстровано міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Володимира Зеленського".

Про це OBOZREVATEL розповів позафракційний народний депутат Віталій Купрій. До об'єднання можуть увійти щонайменше десяток нардепів, як позафракційних, так і з окремих депутатських груп.

"Це попередня ініціатива і вона має засвідчити — у парламенті є сила, яка проти можливих фальсифікацій виборів з боку Петра Порошенка. А вже після перемоги Володимира Зеленського буде другий формат — депутатська група. Це буде офіційно і вона зможе брати участь у засіданнях Погоджувальної ради", — наголосив нардеп.

Хоч нардеп Віталій Купрій і заявляє, що це його ініціатива, переговори зі штабом кандидата Зеленського він все ж веде.

Віталій Купрій

"З кандидатом Зеленським не комунікував, а ось із його штабом — так. Ми певні питання обговорюємо. Але це моя ініціатива для того, щоб допомогти Зеленському перемагати", — пояснює Купрій.

Всього, за оцінками народного депутата, найближчими днями до об'єднання можуть вступити більш ніж десять членів парламенту. Зацікавленість висловили позафракційні народні обранці, а також представники груп "Відродження" та "Воля народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тлі даної заяви під час Погоджувальної ради парламенту 8 квітня трапився конфлікт між першим віце-спікером ВР Іриною Геращенко та народним депутатом Віталієм Купрієм.

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