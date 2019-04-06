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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Європа чи Росія?" Порошенко поставив українців перед вибором. Відео

1.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко звернувся до виборців з проханням зробити вибір між Росією і Європою.

У своєму зверненні, опублікованому на сторінці в Facebook, він заявив, що зробив висновки після першого туру виборів президента.

"Багато висловлюються проти мене в соцмережах і на телебаченні. І біля урн голосування також. Я всіх почув: і тих, хто голосував за мене, велике спасибі вам за це, і тих, хто вибрав інших кандидатів. Зробив висновки. У нас вільна країна вільних людей. Україна повинна такою залишитися, якщо ми не дамо перетворити нас на Росію. Для цього потрібен сильний президент і Верховний головнокомандувач. Сильний, а не слабак", – сказав Порошенко.

Він заявив, що Україна стоїть перед вибором.

"Європа чи Росія?" Порошенко поставив українців перед вибором. Відео

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"Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Радує, що саме в ці дні зросла кількість людей, які хочуть допомогти... Вибір – 21 квітня. Європа або Росія. Приєднуйся. Підемо разом", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що допустив дві головних помилки. Ними він вважає кадрові питання і комунікацію.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Какой нах выбор... Пять лет твоего писдежа и борьбы с церквями, всё что обещал ни чего не сделал. Ещё и наглости на второй срок нашёл...! Тварына. Народ реально нищий, старики тупо выживают. По этому против Пети, и ногами также.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А под каким номером в бюллетене Россия? Ну, чтобы не ошибиться)))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Где выполнение Конституции ст.5 пепе?
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