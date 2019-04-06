"Європа чи Росія?" Порошенко поставив українців перед вибором. Відео

Президент України Петро Порошенко звернувся до виборців з проханням зробити вибір між Росією і Європою.

У своєму зверненні, опублікованому на сторінці в Facebook, він заявив, що зробив висновки після першого туру виборів президента.

"Багато висловлюються проти мене в соцмережах і на телебаченні. І біля урн голосування також. Я всіх почув: і тих, хто голосував за мене, велике спасибі вам за це, і тих, хто вибрав інших кандидатів. Зробив висновки. У нас вільна країна вільних людей. Україна повинна такою залишитися, якщо ми не дамо перетворити нас на Росію. Для цього потрібен сильний президент і Верховний головнокомандувач. Сильний, а не слабак", – сказав Порошенко.

Він заявив, що Україна стоїть перед вибором.

"Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Радує, що саме в ці дні зросла кількість людей, які хочуть допомогти... Вибір – 21 квітня. Європа або Росія. Приєднуйся. Підемо разом", – підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що допустив дві головних помилки. Ними він вважає кадрові питання і комунікацію.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!