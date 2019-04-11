"Кандидата називати не буду": Аваков виступив із заявою у справі підкупу виборців

Правоохоронці продовжують фіксувати і припиняти роздачу грошей "сітки" для голосування за одного з кандидатів на посаду президента України.

"Ми їх припиняємо ("сітки". — Ред.), думаю, що успішно. Наприклад, вчора (10 квітня. — Ред.) це було в Чернігівській області. На Київщині тривають, у Василькові, слідчі дії. Я гадаю, що там перед другим туром справа дійде до оголошення підозри винним", — сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

При цьому він відмовився уточнювати, про кого саме з кандидатів йдеться: "Я не називатиму кандидата, але я думаю, що ви і так чудово це побачите в інформаційних повідомленнях".

Арсен Аваков,

За його словами, сили правоохоронців зосереджені на тому, щоб забезпечити проведення другого туру президентських виборів у рамках закону.

"Є організаційні ризики, пов'язані з переформуванням заново комісій. Сподіваюся, що за цими організаційними ризиками ЦВК і ми відпрацюємо", — зазначив він.

Глава МВС уточнив, що спецгрупи Національної поліції будуть спрямовані на окремі виборчі дільниці.

"Там, де спостерігачі зафіксували аномальну явку, аномальне голосування за одного з кандидатів, ми посилаємо спецгрупи Нацполіції для того, щоб ці дільниці були під великим контролем", — розповів Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков розповів про деталі функціонування однієї з "виборчих сіток" — за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області та ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

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