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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Кандидата називати не буду": Аваков виступив із заявою у справі підкупу виборців

1.9тЧитати матеріал російською

Правоохоронці продовжують фіксувати і припиняти роздачу грошей "сітки" для голосування за одного з кандидатів на посаду президента України.

"Ми їх припиняємо ("сітки". — Ред.), думаю, що успішно. Наприклад, вчора (10 квітня. — Ред.) це було в Чернігівській області. На Київщині тривають, у Василькові, слідчі дії. Я гадаю, що там перед другим туром справа дійде до оголошення підозри винним", — сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

При цьому він відмовився уточнювати, про кого саме з кандидатів йдеться: "Я не називатиму кандидата, але я думаю, що ви і так чудово це побачите в інформаційних повідомленнях".

Арсен Аваков,

Арсен Аваков,

За його словами, сили правоохоронців зосереджені на тому, щоб забезпечити проведення другого туру президентських виборів у рамках закону.

"Є організаційні ризики, пов'язані з переформуванням заново комісій. Сподіваюся, що за цими організаційними ризиками ЦВК і ми відпрацюємо", — зазначив він.

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Глава МВС уточнив, що спецгрупи Національної поліції будуть спрямовані на окремі виборчі дільниці.

"Там, де спостерігачі зафіксували аномальну явку, аномальне голосування за одного з кандидатів, ми посилаємо спецгрупи Нацполіції для того, щоб ці дільниці були під великим контролем", — розповів Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков розповів про деталі функціонування однієї з "виборчих сіток" — за допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області та ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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Басов Владимир
Басов Владимир
Странный он какой-то стал в последнее время. Ему СБУ на блюдечке всё преподнесло, так не, он ещё что-то выдумывает. Причём, всё время темнит.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще этот армян или грузин как его там..хитрец...хочет и тем хорошим быть и этим...мол он на страже закона)))бдит...
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Сидоров Андрей, не путай. Грузины и чеченцы - наши братья! Турки тоже, потому, что это у них мы Крым отняли с гетманом Суворовым. Учи новую украинскую историю, чтобы не путаться.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще меня лично удивляет активность этого надзирателя за выборами..А где ваш ЦИК??????Аваков твоё дело воров и маньяков ловить))Страна дебилов.
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Сидоров Андрей, он - активист. Похер закон! Мы - Европа. Каждый сам себе закон. Каждый сам себе милиция.
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