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Що треба садити біля озимого часнику: названі найкращі сусіди

Олена Билім
Олена Билім
Time to read2 хв
icon 9,6 т.
Що треба садити біля озимого часнику: названі найкращі сусіди
Озимий часник
Джерело: pexels.com/@cristian-rojas

Правильно підібране сусідство на городі допомагає раціональніше використовувати кожен метр ділянки. Озимий часник можна вирощувати поруч із деякими овочами, ягодами та зеленню, проте рослини не повинні заважати одна одній отримувати світло, воду та поживні речовини.

Особливо важливо враховувати різні потреби культур у волозі, адже надмірно мокрий ґрунт не підходить часнику. OBOZ.UA ділиться порадами, які рослини можна посадити поруч із ним і як уникнути надто щільних посадок.

Морква

Одним із вдалих варіантів для сусідства з часником вважають моркву. Ці культури можуть ефективно використовувати простір на грядці, оскільки мають різні особливості росту та розвитку.

Під час спільної посадки важливо не розміщувати рослини надто близько. Між рядами має залишатися достатньо місця для нормального освітлення, прополювання та догляду за ґрунтом.

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Полуниця

Озимий часник також можна вирощувати неподалік від полуниці. Такий варіант особливо зручний для невеликих городів, де важливо використовувати вільні проміжки між посадками.

Водночас потрібно стежити, щоб кущі полуниці не створювали надмірної тіні для часнику. Обидві культури потребують добре дренованого ґрунту, тому місця із тривалим застоєм води для такої грядки не підходять.

Що треба садити біля озимого часнику: названі найкращі сусіди

Що садити біля озимого часнику.

Джерело: pexels.com/@helenalopes

Огірки

Огірки можуть рости поруч із часником, але це сусідство вимагає уважнішого догляду. У період активного росту огірки потребують значно більше води, тоді як часник не любить постійно перезволоженого ґрунту.

Тому культури не варто висаджувати надто щільно. Якщо вони ростуть на одній грядці, важливо організувати полив так, щоб потреби огірків не призводили до надлишку вологи для часнику.

Салат і зелень

Для озимого часнику хорошими сусідами можуть стати салат та різна зелень. Такі рослини займають небагато місця, мають компактну кореневу систему та швидко дають урожай.

Особливо зручно використовувати їх навесні, коли часник після зими ще не встиг сформувати велику зелену масу. Таким чином, проміжки між його рядами не залишаються порожніми.

Не варто робити грядку надто щільною

Навіть сумісні культури можуть почати конкурувати між собою, якщо посадити їх надто близько. Дефіцит сонячного світла, води та поживних речовин негативно впливає на розвиток рослин.

Тому під час планування грядки потрібно залишати достатньо простору між рядами, враховувати особливості поливу та не забувати про регулярне розпушування й прополювання. Не менш важливими залишаються правильна сівозміна та загальний стан ґрунту – саме ці фактори значною мірою визначають майбутній урожай.

Раніше OBOZ.UA розповідав про підживлення землі перед висаджуванням озимого часнику.

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