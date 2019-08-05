Вітрова електростанція – це дорого? Розвінчуємо міфи

Мода на еко-енергетику набирає обертів. Ряди просунутих споживачів і виробників електрики поповнюють усе нові учасники. Проте продовжують існувати міфи про недоліки і шкоду вітряків. OBOZREVATEL зібрав найпоширеніші з них і спробував розібратися, наскільки виправдані побоювання.

ТОП-5 міфів про домашні вітрові станції

Дорожнеча обладнання і його установки Мінливість і складне прогнозування вітру Небезпека перебування поблизу великих рухомих конструкцій Шкода від шуму вітротурбіни, що працює Небезпека для птахів

Домашні вітрові електростанції

Пройдемося по пунктах докладніше. Відчутні для домашнього бюджету одноразові стартові вкладення дійсно мають місце. Купівля та встановлення обладнання, безумовно, коштує грошей, але окупиться за кілька років, в залежності від кількості енергії вітру і від того, чи плануєте ви продавати електроенергію в мережу, скориставшись "зеленим" тарифом.

Найпростіша вітрова установка для будинку обійдеться вам приблизно від 100 тисяч грн. Ця сума включає в себе вартість обладнання, проведення інженерних розрахунків та послуги з установки.

Тобто можна сказати, що в цьому контексті вітряк – дорога іграшка, вартість якої ви рано чи пізно повернете. Чи буде це гідною компенсацією для вас - вирішувати вам.

На випадок відсутності вітру доведеться мати додаткові джерела енергії – у вигляді живлення від стаціонарної мережі, або накопичувачів енергії, від тих саміх сонячних панелей.

До речі, установники часто пропонують комбіновані вітро-сонячні установки для будинку. Що цілком логічно – вони доповнюють один одного в роботі. Сонячну панель у такому випадку можна закріпити на щоглі, на якій знаходиться турбіна.

Комбіновані вітро-сонячні рішення для дому - часта пропозиція

Відзначимо, що останні роки зо два вітрові домашні станції стали вибирати рідше, віддаючи перевагу сонячним, які подешевшали. На відміну від фото-панелей, вітрові установки вимагають більш пильного сервісного обслуговування. Хоча б раз на рік необхідно проводити профілактичний огляд, а в разі потреби і ремонт.

Установка вітрогенератора, в більшості випадків, передбачає оснащення системи акумуляторами – одним або декількома. Фірма-установник порахує оптимальну потребу в них саме для вашого будинку, виходячи з місячного споживання (за лічильником) і з пікового навантаження (прилади на яку загальну потужність ви збираєтеся одночасно включати в мережу).

Вам також варто на стадії проектування врахувати ймовірність сильних поривів вітру або ураганів, якщо такі трапляються у вашій місцевості, і оцінити здатність вашого вітряка і щогли їх витримати. Тоді ви зможете безперешкодно отримувати від них користь, а не нажити нових проблем.

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Виходячи з вищесказаного, не варто намагатися зробити все ці розрахунки самостійно – розумніше звернутися до фахівців. Їхні послуги разом з монтажем обійдуться вам близько 10% від вартості обладнання. Не така вже величезна доплата за професійне виконання і гарантію спокою споживання.

Якщо вас лякає перспектива знаходження над вашими головами масивних рухомих конструкцій, можна вибрати для домогосподарства більш компактну модель вітряка. На ринку пропонують різноманітні, розраховані на різну потужність і вітропотенціал.

З приводу шуму і шкоди від нього – існує найбільша кількість розмов. Прямої шкоди від шуму від домашньої вітротурбіни, що працює, для здоров'я людини поки не доведено. Зрозуміло, ставлення до звуків у різних людей різниться. А сприйняття "голосно/тихо" –суб'єктивно. Якщо, припустимо, ви або ваші сусіди особливо чутливі до шуму – доведеться добре подумати, чи варто взагалі зв'язуватися саме з вітром. Та за час роботи на українському ринку домашньої вітрової генерації нарікань саме на шум у опитаних нами технічних фахівців, не виникало.

Для прикладу наводимо звуки від роботи вітряка в 300 Вт – наскільки це прийнятно для вас?

З приводу небезпеки для птахів – екологи не без підстав стурбовані загрозою, що виходить від вітротурбін, але все ж таки більше в контексті великих промислових ВЕС. У разі малих домашніх – великого шкоди не буде. З досвіду ми знаємо, що в садах і городах птахів здавна відлякують "вертушками", і пернаті сприймають рух шумного об'єкта, як сигнал триматися подалі. А розмір турбін домашніх вітрових станцій повинен залишити їм простір для безпечного польоту.

З однозначних плюсів домашніх ВЕС:

безкоштовне джерело енергії

не зменшують енергоресурси планети

мають нульові викиди СО2

Так що тут як у пісні - "думайте самі, вирішуйте самі". Єдине, що може порадити OBOZREVATEL – в будь-якому випадку звертайтеся до професіоналів.

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