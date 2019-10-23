Компанія Revolt припинила поставки бюджетного електробайка RV 400: що сталося

Індійська компанія Revolt виставила на ринок бюджетний електричний мотоцикл RV 400 за ціною близько $1850, після чого тимчасово закрила прийом заявок через ажіотаж, що утворився.

Про це повідомляє Electrek. Автори порталу також відзначають, що на підвищений попит вплинула політика компанії, яка спочатку запропонувала електробайк за ціною в $50 в місяць (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новинe до кінця).

Електромотоцикл RV 400 revoltmotors.com

Після анонса електромотоцикла Revolt запропонувала клієнтам RV 400 за ціною близько $5 в місяць протягом 37 місяців. Компанія також запропонувала модель RV300 з більш низькими характеристиками за ціною близько $42 в місяць. Доступна ціна викликала ажіотаж на ринку, після чого виробник тимчасово припинив прийом замовлень.

Електричний мотоцикл Revolt RV 400 розробили для конкуренції з мотоциклами об'ємом 150 куб. см. Байк отримав акумулятор на 3,25 кВ/год з запасом ходу в 156 км при максимальній швидкості в 85 км/год.

revoltmotors.com

revoltmotors.com

revoltmotors.com

"Я завжди любив кидати виклик усталеному стану речей. RV 400 здатний подарувати мобільність кожному бажаючому. Він також кидає виклик навколишньому світу, причому для цього у нього є все, що потрібно – потужність, стиль і естетика, запас ходу, інфраструктура зарядки акумулятора, безпека, звук та обслуговування", – заявив засновник компанії Revolt Рахула Шарма.

Для створення електробайка Revolt почала працювати в партнерстві з компаній Super SOCO, і RV400 дійсно має спільні риси з електричними мотоциклами Super SOCO TC або TS. На додаток до незначних оновлень панелі кузова, RV400 використовує двигун з ремінним приводом, в той час як моделі Super SOCO TC і TS використовують двигун, вбудований в заднє колесо.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як колишній інженер компанії Тесла вирішив виробляти електромотоцикли в Індії.

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