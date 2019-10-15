Harley-Davidson раптом припинив виробляти електробайки: що трапилося

Компанія Harley-Davidson повідомила, що тимчасово припиняє випуск та продаж свого першого електричного мотоцикла LiveWire через виявлені проблеми з електронікою.

Інженери зазначають, що під час випробувань виявили проблему із зарядкою електробайка, однак підкреслюють, що їзда на мотоциклі, як і раніше, абсолютно безпечна. Про це пише The Verge.

Електромотоцикл LiveWire harley-davidson.com

Представники компанії звернулися до власників електробайків із проханням найближчим часом заряджати їх тільки на станціях в офіційних дилерських центрах. Проблеми можуть виникнути в разі спроби зарядити мотоцикл від мереж із низькою напругою.

Зазначимо, що спочатку власники електробайка могли ставити LiveWire на зарядку навіть у себе вдома. У такому випадку процес повної "заправки" займає 10 годин, проте в офіційному дилерському центрі Harley-Davidson це можна зробити за годину.

"Нещодавно ми виявили нестандартні умови під час остаточної перевірки якості мотоцикла. Було вирішено зупинити його виробництво і поставки. Нині проводяться додаткові тести й аналізи. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими дилерами та клієнтами LiveWire і запевняємо їх, що вони можуть продовжувати їздити на мотоциклах LiveWire", – підкреслюють у компанії.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Skoda створила гібридний електричний велосипед без педалей, який поєднує у собі функції скутера і самоката.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!