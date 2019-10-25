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25 жовтня • оновлено в 18:44
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З титану та карбону в формі кулі: в США показали надпотужний електромотоцикл

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У США компанія Curtiss анонсувала початок випробувань електричного мотоцикла Hades 1, зробленого з обробленого титану, вуглецевого волокна та алюмінію, на початок 2020 року.

Про це повідомляє видання Electric Motorcycles News. У компанії також відзначають, що частина деталей буде зроблена вручну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

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Електробайк ціною від $75 тис. отримає акумулятор потужністю 16,8 кВт*год з запасом ходу в 450 км, що перевершує параметри електричного мотоцикла LiveWire від Harley-Davidson з його акумулятором на 15,5 кВт*год.

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1

electricmotorcycles.news

За попередніми даними, потужність двигуна мотоцикла складе 217 к.с., причому крутний момент буде передаватися до заднього колеса за допомогою ланцюгового приводу, на відміну від плпулярної в сучасних електробайках ремі пасової передачі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Green Oboz електромобілі мотоцикл
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