З титану та карбону в формі кулі: в США показали надпотужний електромотоцикл

У США компанія Curtiss анонсувала початок випробувань електричного мотоцикла Hades 1, зробленого з обробленого титану, вуглецевого волокна та алюмінію, на початок 2020 року.
Про це повідомляє видання Electric Motorcycles News. У компанії також відзначають, що частина деталей буде зроблена вручну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електробайк ціною від $75 тис. отримає акумулятор потужністю 16,8 кВт*год з запасом ходу в 450 км, що перевершує параметри електричного мотоцикла LiveWire від Harley-Davidson з його акумулятором на 15,5 кВт*год.
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1
electricmotorcycles.news
За попередніми даними, потужність двигуна мотоцикла складе 217 к.с., причому крутний момент буде передаватися до заднього колеса за допомогою ланцюгового приводу, на відміну від плпулярної в сучасних електробайках ремі пасової передачі.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав:
Індійська компанія Revolt виставила на ринок бюджетний електричний мотоцикл RV 400 за ціною близько $1850, але після ажіотажу тимчасово закрила прийом заявок.
Компанія Harley-Davidson повідомила, що тимчасово припиняє випуск та продаж свого першого електричного мотоцикла LiveWire.
Колишній інженер компанії Тесла планує на базі компанії Srivaru Motors виробляти електромотоцикли Prana в Індії.
У Швеції показали концепт надпотужного електричного мотоцикла Zvexx B-2 Spirit.
Компанія BMW показала концепт електромотоцикла Vision Next 100, присвячений сторіччю марки.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".