З титану та карбону в формі кулі: в США показали надпотужний електромотоцикл

У США компанія Curtiss анонсувала початок випробувань електричного мотоцикла Hades 1, зробленого з обробленого титану, вуглецевого волокна та алюмінію, на початок 2020 року.

Про це повідомляє видання Electric Motorcycles News. У компанії також відзначають, що частина деталей буде зроблена вручну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електробайк ціною від $75 тис. отримає акумулятор потужністю 16,8 кВт*год з запасом ходу в 450 км, що перевершує параметри електричного мотоцикла LiveWire від Harley-Davidson з його акумулятором на 15,5 кВт*год.

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

Електричний мотоцикл Curtiss Hades 1 electricmotorcycles.news

За попередніми даними, потужність двигуна мотоцикла складе 217 к.с., причому крутний момент буде передаватися до заднього колеса за допомогою ланцюгового приводу, на відміну від плпулярної в сучасних електробайках ремі пасової передачі.

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