Інженер з Тесла випустить електромотоцикл для індійського ринку: ТОП-5 фактів про Prana

Колишній інженер компанії Тесла планує виробляти електромотоцикли в Індії. Почати виробництво хочуть в жовтні-листопаді 2019 року.

Індієць Моханраджем Рамас, багато років пропрацював в компанії Ілона Маска і прожив 20 років в Каліфорнії, після повернення в Індію задумав масштабний проект, повідомляє Autocar Рro.

Випускати електричний мотоцикл будуть на базі компанії Srivaru Motors, яка розташована в Коїмбаторе (Індія). Електромотоцикл буде назватися Prana і стане першим в Індії в своєму роді.

Autocar Рro

Prana буде розганятися до 60 км/год за менш ніж 4 секунди, на повній зарядці буде проїжджати до 250 км. Його максимальна швидкість буде перевищувати 100 км/ч, а пробіг на повній зарядці фіксованої літій-іонної батареї становитиме 126 км. Але так само передбачено, що максимально можлива дальність пробігу в одному з чотирьох режимів їзди складе 250 км.

Щодо цін виробники поки точних орієнтирів не називають. Відомо лише, що Prana потрапить у середній ціновий діапазон і буде порівнянний за ціною із звичайним середнім "паливним" мотоциклом.

Для початку їх будуть випускати до 30 тис. одиниць на рік. Але з часом Srivaru Motors планує розширити виробництво і почати випускати його і в інших містах. У планах компанії випуск 200 тис. одиниць щорічно. На цей показник компанія розраховує вийти за півтора роки з моменту виходу першої моделі з конвеєра.

Рівень локалізації виробництва на початковому етапі складе 70%, але в подальшому її планують збільшити.

ТОП-5 фактів про електромотоцикл від екс-інженера Тесла:

Перший електромотоцикл в Індії

Розганяється до 60 км / год за 4 секунди

Максимальна швидкість понад 100 км / год

Пробіг без підзарядки - до 250 км

70% виробництва буде проходити всередині країни

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про екологічні транспортні ініціативи Індії. Уряд країни оголосив плани повністю перевести національну залізницю на відновлювану енергію. Притому, що національний залізничний оператор є найбільшим в Індії споживачем електричної енергії, його повний перехід на "зелені" джерела енергії приведуть до істотного зменшення викидів СО2.

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