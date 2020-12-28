В Индонезии с января вводят новые ограничения для туристов

В Индонезии с 1 по 14 января вводят ограничения для туристов – все международные рейсы будут закрыты в этот период. Это связано с появлением нового штамма коронавируса из Британии.

По словам главы МИД страны Ретно Марсуди, решение распространяется на всех иностранцев, за исключением высокопоставленных государственных чиновников или иностранцев с разрешениями на проживание. Об этом пишет издание Reuters.

Стоит отметить, что ранее Индонезия из-за нового штамма закрыла границы для въезжающих из Британии, а также ужесточила правила для туристов из Европы и Австралии.

Напомним, Индонезия – это государство в Юго-Восточной Азии, которое занимает территорию нескольких тысяч вулканических островов.

На западе острова Ява наиболее интересен горный курорт Бандунг, знаменитый множеством музеев и водопадом Даго.

Остров Бали считается наиболее освоенной туристической зоной Индонезии. Главная "туристическая приманка" острова – его пляжи и морские курорты. Самые популярные курорты – Санур, Кута, Джимбаран, Беноа, Тубан-Легиан, Нуса Дуа, Канди Даса, Убуд и Ловина.

На острове Ломбок наиболее интересны знаменитые белые пляжи, вулкан Ринджанис, водопады Отакокок и Сенданг Джила.

Суматра – пятый по величине остров мира. Наиболее интересный курорт Парапат, знаменит вулканическим озером Тоба и королевскими могилами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в связи с появлением в Великобритании нового штамма коронавируса, ряд стран Европы начали прекращать с ней авиасообщение. В частности, об этом уже заявили Израиль, Нидерланды, Италия, Германия, Бельгия и Латвия.