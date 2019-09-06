Французская авиакомпания Aigle Azur, которая, в том числе, осуществляла рейсы в Украину, объявила о банкротстве.

Все рейсы перевозчика, начиная с 7-го сентября, будут отменены, передает FlightGlobal. В результате десятки тысяч пассажиров не смогут воспользоватся своими билетами.

Руководство Aigle Azur сообщило, что 2 сентября фирма была передана в распоряжение судебного администратора, так как суд возбудил дело о ее банкротстве.

Ранее, 27 августа, перевозчик был поставлен под контроль временного администратора по требованию президента компании Франца Ивелина. Это произошло после того, как Aigle Azur заявила о "абсолютно безобразной" ситуации, в которой миноритарный акционер пытался взять под контроль бизнес.

"Aigle Azur испытывает большие экономические трудности... Финансовое положение компании и связанные с этим эксплуатационные трудности не позволяют нам обеспечить авиаперелеты после 6 сентября", – информирует пресс-служба авиакомпании.

В частности, в списке вылетов, запланированных к выполнению 6 сентября, отсутствует рейс Киев-Париж. На сайте аэропорта "Борисполь" значится, что он отменен.

В авиакомпании предлагают пассажирам подать жалобу в юридические органы по процедуре банкротства.

В случае оплаты авиабилетов кредитной картой, Aigle Azur порекомендовали использовать процедуру опротестовывания платежа чарджбэк. Если перевозка оформлялась через агентство, необходимо обратиться по месту покупки авиабилета для уточнения возможности компенсации.

В Aigle Azur добавили, что пассажирам, прилетевшие в пункт назначения рейсом перевозчика, но чей обратный рейс отменен, другие авиакомпании могут предложить льготные тарифы на покупку нового билета.

Самолет Aigle Azur Le Parisien

Отметим, Aigle Azur является второй по величине французской авиакомпанией. Она основана в 1946 году и на сегодня имеет флот из 11 самолетов. В 2018 году она перевезла 1,88 миллиона пассажиров и имела оборот в €300 миллионов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa запустила сайт, на котором клиенты смогут покупать экологичное топливо для самолетов. Таким образом пассажиры смогут заплатить за уменьшение экологически вредных выбросов СО2 от полета.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!