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Заплатят сами клиенты: Lufthansa придумала новшество ради спасения планеты

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Немецкая Авиакомпания Lufthansa запускает сайт, на котором клиенты смогут покупать экологичное топливо для самолетов.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на AP. Пассажиры таким образом смогут заплатить за уменьшение экологически вредных выбросов от полета.

Как заявила Lufthansa, оплаченное пассажирами через сайт специальное экологическое топливо будет использовано для одного из рейсов. Речь идет об экологически устойчивом авиационном топливе, или SAF (синтетической форме керосина). Ожидается, что в результате его применения на рейсе авиакомпании, объем выбросов парниковых газов снизятся на 80%.

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Lufthansa - за снижение углеродного следа, но платят пассажиры

Lufthansa - за снижение углеродного следа, но платят пассажиры

OBOZREVATEL

Экологическая инициатива Lufthansa обойдется пассажирам в немалую сумму. Желающие принять участие в программе снижения выбросов могут заплатить несколько сотен евро сверх стоимости билета. Так, если клиент покупает SAF, то один билет эконом-класса из Франкфурта в Нью-Йорк стоит на 374 евро дороже обычного.

Авиационную промышленность много критикуют климатические активисты за сравнительно большие выбросы углерода. Хотя сами авиаперевозчики утверждают, что доля СО2 от их деятельности составляет всего 2% от мирового объема углеродного следа от человеческой деятельности.

Ранее OBOZREVATEL передавал, что Lufthansa оказалась в центре громкого скандала после того, как выпустила ролик, посвященный чемпионату мира по футболу в России.

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Тема
Жизнь в стиле эко
Место
Германия
Теги
Green Oboz Экология
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