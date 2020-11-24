Украинцы застряли в Египте из-за тестов на COVID-19 и назвали главные риски для туристов
Украинка Оксана и ее муж прилетели на отдых еще в начале ноября
Из-за положительных тестов на коронавирус они не могут улететь домой
Паре приходится жить за свой счет
Украинка Оксана и ее муж застряли в Египте в городе Хургада и не могут покинуть отель, который стал для них обсерваторией.
Так, туристы прилетели на отдых еще 7 ноября и сразу в аэропорту сдали тест на коронавирус. Спустя двое суток супруг Оксаны получил положительный результат, пишет "TourDom.ru".
Мужчину без симптомов заболевания поместили на карантин в отдельный номер. Следующий тест также оказался положительным, но болезнь не проявлялась.
Спустя неделю украинского туриста освободили из-под карантина и разрешили отдыхать в ожидании очередного тестирования, назначенного на 18 ноября.
"Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения", – рассказала Оксана.
Поэтому мужчина не смог покинуть страну и с 21 ноября им приходится находится в египетском отеле за свой счет.
Стоит отметить, что страховка, которую оформили украинцы, помогла возместить расходы только на отдельный номер во время карантина. Четвертое тестирование назначено на 24 ноября и его придется оплачивать самостоятельно – 150 долларов.
В украинском посольстве Оксане сообщили, что их жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь им не могут.
В туроператорской компании, отправившей пару на отдых, также развели руками: подобные случаи происходят, и пока результат теста не окажется отрицательным – улететь домой не получится.
Оксана предупредила других туристов, что тест лучше делать перед вылетом на отдых, а также следует тщательней выбирать страховую компанию.
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