Защитите смартфон от взлома и вирусов: как отключить автозагрузку в Telegram

В современном мире, где наш смартфон стал неотъемлемой частью жизни, вопрос его безопасности стоит остро, как никогда. Киберзлоумышленники постоянно ищут новые пути кражи данных, заражения вирусами и т.п.

Чтобы обезопасить себя, нужно сохранять бдительность и не пользоваться программами и мессенджерами бездумно. О том, как улучшить свою безопасность, отключив всего одну функцию в Telegram, рассказали iTechua.

Один из распространенных способов атак – это использование вредоносных файлов, которые могут автоматически загружаться на ваш телефон даже без вашего ведома. Многие приложения, в том числе и Telegram, имеют функцию автоматической загрузки медиафайлов. Она может показаться удобной, но несет в себе определенные риски.

Автозагрузка в Telegram на ПК

То, что автозагрузки могут быть опасными, заметили в приложении Telegram на Windows. Один из загруженных файлов без проблем запустил код и начал управлять калькулятором.

Таким образом, злоумышленники могут установить на ваш компьютер немало вредоносных файлов, которые помогут им украсть ваши данные, заразить ПК вирусом и т.д. Поэтому следует отключить автозагрузку.

Откройте телеграмму и нажмите на полоски в верхнем левом углу; Зайдите в "Настройки"; Нажмите кнопку "Продвинутые настройки"; В разделе "Автозагрузка медиа" щелкните "В каналах" и выключите тумблеры напротив "фотографии" и "файлы".

При необходимости, когда вы часто переписываетесь с новыми людьми, вы можете отключить автозагрузку также в группах и чатах. Это позволит вам полностью контролировать происходящее в мессенджере.

Автозагрузка в Telegram на смартфоне

Аналогичные действия следует совершить и на вашем смартфоне, ведь никто не может гарантировать того, что киберворы не попытаются получить доступ к вашим данным через него.

Откройте телеграмму и нажмите на полоски в верхнем левом углу; Зайдите в "Настройки"; нажмите "Данные и хранилище"; В блоке "Автозагрузка медиа" выключите все переключатели.

Теперь никакие файлы или медиа не смогут проникнуть на ваш гаджет без вашего ведома, ведь для того чтобы загрузить что-либо, вам нужно будет непосредственно нажать на него пальцем.

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