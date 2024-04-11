Как улучшить домашний сигнал Wi-Fi: три простых способа

Когда в доме начинает работать с перебоями Wi-Fi, это может создавать массу проблем – от раздражения из-за плохо подгружаемого потокового видео до настоящих неприятностей с работой. Конечно, первым шагом здесь должна быть перезагрузка роутера. Но есть и другие лайфхаки.

Технические эксперты утверждают, что усилить сигнал можно по меньшей мере тремя методами. OBOZ.UA рассказывает об этих лайфхаках.

Прежде всего проверьте, не стоит ли рядом с роутером какой-нибудь гаджет, который может искажать сигналы. К ним можно отнести, например, микроволновые печи или различные беспроводные устройства, как Bluetooth-колонка. Чем дальше они будут находиться друг от друга, тем лучше.

Второй совет – это максимально избегать физических помех на пути сигнала Wi-Fi. Мебель, декор или какие-то другие громоздкие вещи тоже могут влиять на качество сигнала. Поэтому идея прятать роутер в каких-то специальных шкафчиках или ящиках на самом деле не так уж хороша с точки зрения функциональности.

Ну и, наконец, попробуйте перенести роутер на максимально высокую точку. Например, поместите его на шкаф или верхнюю полку. Это не только позволит сигналу от него распространяться на максимальное расстояние, но и создаст минимум помех на его пути.

Вдобавок, если у вас большая квартира или дом, можно воспользоваться усилителями сигнала Wi-Fi, которые равномерно разместить по площади. Но это уже метод, требующий дополнительных вложений. К тому же, такие решения могут влиять на скорость передачи данных. И явно не в лучшую сторону. Если после этих простых манипуляций вам не удалось решить проблему с роутером, то следует обратиться к провайдеру за устранением возможных технических неисправностей.

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