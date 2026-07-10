Wi-Fi может уйти в прошлое: новая технология Li-Fi набирает обороты

Технология Li-Fi, которая передает интернет-сигнал с помощью света, стремительно набирает популярность и считается одним из главных конкурентов традиционного Wi-Fi. Она обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, лучший уровень безопасности и более стабильное соединение, что уже привлекло внимание офисов, университетов и компаний.

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Эксперты считают, что, хотя Wi-Fi в ближайшее время не исчезнет, во многих сферах именно Li-Fi может стать технологией будущего. Об этом сообщает Gyerekszoba.

Что такое Li-Fi и в чем заключается его популярность

Технология Li-Fi (Light Fidelity) использует для передачи интернет-сигнала не радиоволны, а световые лучи. Передача данных осуществляется через светодиодные лампы, которые одновременно выполняют функцию освещения и обеспечивают доступ к сети.

Благодаря этому пользователи могут подключаться к интернету через обычные LED-светильники и получать более быстрое и стабильное соединение.

Одним из главных преимуществ Li-Fi является высокая скорость работы. По оценкам специалистов, эта технология способна обеспечивать передачу данных в десятки раз быстрее, чем традиционный Wi-Fi, что особенно важно для просмотра видео в высоком разрешении, онлайн-игр и других ресурсоемких сервисов.

Важной особенностью Li-Fi также является повышенный уровень безопасности. Поскольку световой сигнал не проходит сквозь стены, его практически невозможно перехватить извне, и именно это делает технологию привлекательной для использования в банках, государственных учреждениях, офисах и других объектах с высокими требованиями к защите информации.

Еще одно преимущество заключается в большой пропускной способности. В отличие от беспроводных сетей, работающих на радиоволнах, световой канал не создает перегрузки даже при одновременном подключении большого количества устройств.

Сегодня Li-Fi постепенно внедряют в бизнес-центрах, учебных заведениях, аэропортах и других общественных местах. В то же время эта технология всё активнее интегрируется и в системы "умного" освещения для домашнего использования.

Исчезнет ли Wi-Fi

Несмотря на стремительное развитие Li-Fi, технология Wi-Fi в ближайшее время вряд ли полностью исчезнет. Однако в сферах, где ключевое значение имеют высокая скорость передачи данных, надёжная защита информации и стабильность соединения, Li-Fi всё чаще рассматривают как более перспективное решение.

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