Вы даже не замечаете: какой прибор регулярно увеличивает счет за электроэнергию

Сократить потребление электроэнергии – это важная задача не только в период ее острого дефицита, но и просто способ контроля своих расходов. Однако один привычный кухонный гаджет может стоять этому на пути, ведь продолжает потреблять энергию и увеличивать счета незаметно.

Как пишет издание Liverpool Echo, британская потребительская группа Which? определила, что таким пожирателем энергии является обычный электрический чайник. Хотя такие приборы, как холодильники или сушилки, часто считают основными виновниками высокого энергопотребления в домохозяйствах, именно чайник может приводить к дополнительным расходам.

Обычно его используют много раз в течение дня, чтобы приготовить чай или кофе или нагреть воду для других нужд. Но нередко делают это довольно нерационально.

Почему чайник такой "прожорливый"?

Как объясняют эксперты, чайник является одним из самых энергоемких приборов в доме, поскольку он должен быстро нагреть воду. Для этого он требует значительной мощности. В среднем на то, чтобы вскипятить полный бак воды (обычно это 1,5 литра) уходит примерно 5 минут времени и около 3000 Ватт мощности. Для сравнения: это более чем в 20 раз превышает мощность, которую потребляет холодильник (150 W в час), как только он достигает оптимальной температуры охлаждения.

По оценкам Which?, среднегодовые расходы на кипячение чайника в Великобритании составляют около 39 фунтов стерлингов (более 2200 грн). Эта оценка основывается на предположении, что люди кипятят литр воды дважды в день и наливают воду до минимальной отметки трижды в день.

Как экономить на нагреве воды в чайнике?

Потребителей предостерегают: хотя высокая мощность необходима для быстрого нагрева, существуют простые способы уменьшить общее потребление энергии.

кипятите только необходимый объем воды – наливайте ровно столько, сколько нужно для приготовления напитка или блюда;

– наливайте ровно столько, сколько нужно для приготовления напитка или блюда; регулярно очищайте чайник – частое удаление накипи со стенок резервуара поможет поддерживать эффективность нагревательного элемента и уменьшить время кипения;

– частое удаление накипи со стенок резервуара поможет поддерживать эффективность нагревательного элемента и уменьшить время кипения; выбирайте энергоэффективные модели – такие функции современных чайников, как поддержание тепла, позволяют избежать повторного кипячения одной и той же воды.

Таким образом небольшие изменения в ежедневных привычках могут помочь домовладельцам уменьшить общие расходы на коммунальные услуги. Даже на таких, казалось бы, мелочах, как приготовление чая.

