Важно помнить: какие приборы обязательно отключать после использования

Если вы после использования оставляете свои электрические девайсы включёнными в розетку, то вы в этой своей привычке далеко не одиноки. Тем не менее, эксперты в один голос твердят, что брошенные таким образом гаджеты могут либо тянуть электроэнергию из розетки, либо резко повышать риски таких неприятностей, как пожар.

Какие именно приборы важно выключать не просто кнопкой на корпусе, а еще и доставать из розетки, разбиралось издание Better Homes & Gardens. Так вы сумеете и сэкономить, и предотвратить серьезные проблемы с безопасностью своего дома.

Мелкие кухонные приборы

Возможно, вы слышали, что тостеры являются одними из самых пожароопасных приборов на кухне и их обязательно надо отключать от сети после использования. Но на самом деле так нужно поступать практически со всей мелкой кухонной техникой. Бутербродницы, фритюрницы, вафельницы, мультиварки также могут стать источником возгорания (особенно если их не очищать должным образом после использования). И по возможности постарайтесь оставаться на кухне, пока они полностью не остынут. Особенно если у вас есть дети или домашние животные.

Аромалампы

О традиционных аромалампах с использованием живого огня даже говорить ничего не стоит – их нельзя оставлять без присмотра. Но это же касается и электрических девайсов для нагрева аромасвечей. Независимо от того, используете ли вы их для традиционных восковых свечей или применяете один из нестандартных методов, набирающих популярность в TikTok, таких как приготовление фондю, нагрев кастрюль или растапливание масла, аромалампы всегда следует выключать из розетки, как только вы закончите их использовать.

Обогреватели

В холодные месяцы маленький обогреватель может помочь сэкономить на отоплении, сконцентрировав тепло только в той зоне, где находятся люди. Но оставлять его работать, когда рядом никого нет – это большая ошибка. Обогреватели нужно выключать из розетки, когда вы даже просто отходите от них на несколько метров. Что уж говорить о времени, когда вы спите или выходите из дома.

Фены и горячие инструменты для красоты

Любые инструменты для наведения красоты, такие как фены, плойки, утюжки для волос и т.д., являются гаджетами с повышенным риском. Если вы пользуетесь ими в ванной, то можете получить удар током, если устройство войдет в контакт с водой. К тому же, как и любой нагревательный прибор, они могут загораться. Поэтому все горячие бьюти-инструменты просто необходимо выключать из розетки, как только вы закончили ими пользоваться. Это залог вашей личной безопасности.

