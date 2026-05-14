Вы даже не догадывались: у клавиатуры iPhone есть скрытая функция

В чем Apple никак не удается обойти Android, так это в удобстве клавиатуры на iPhone. Пользователи годами жалуются на вялую работу стандартной клавиатуры iOS, ужасную автокоррекцию и общее отсутствие гибких настроек. Тем не менее недавнее обновление сделало шаг в нужном направлении, еще и добавило одну довольно крутую функцию.

Видео дня

Подробнее о ней рассказало издание SlashGear. Несмотря на то, что у клавиатуры iPhone до сих пор нет отдельной строки с цифрами, на устройствах с iOS 18 и выше вы можете быстро проводить математические вычисления, даже не открывая калькулятор. Оно работает в поддерживаемых текстовых полях, если вы пользуетесь стандартной клавиатурой iOS.

Результаты вычислений появляются как подсказки прямо в строке, и вы можете просто нажать пробел, чтобы вставить их в свой текст. Проверить это можно в любом приложении, где активна клавиатура, например, в iMessage. Попробуйте ввести "4 + 9 =", и вы увидите, как число "13" появится в подсказках.

Если вам нужно что-то быстро посчитать, эта функция способна сэкономить немало времени и усилий. Кроме базовой арифметики, вы также можете использовать сложные выражения: проценты, квадратные корни или даже длинные цепочки вычислений. Главное – не забывайте ставить знак "равно" в конце уравнения, чтобы дать клавиатуре понять, когда именно нужно выдать результат.

Кроме математики, клавиатуру iOS теперь можно использовать для быстрой конвертации единиц измерения. Попробуйте написать "16 Celsius =", и система мгновенно переведет введенные градусы в Фаренгейты, показав результат в подсказках. Этот же трюк работает и с расстояниями.

Попробуйте также конкретизировать свой запрос. Например, если вам нужен результат именно в дюймах, введите "2m in inches =", и клавиатура справится с задачей.

Если у вас не получается воспроизвести это на своем iPhone, перейдите в Параметры > Общие > Клавиатура и убедитесь, что переключатели "Показывать результаты математических действий" и "Предиктивный ввод" активированы. Эта функция доступна только на устройствах с iOS 18 или более новой версией, поэтому не забывайте обновлять свой смартфон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 скрытых функциях наушников AirPods, которые делают их идеальными не только для прослушивания музыки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.