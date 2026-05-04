Не только для музыки: 5 скрытых функций AirPods

Наушники AirPods от компании Apple появились в 2016 году вместе с iPhone 7 и с тех пор значительно расширили свои возможности. Сегодня на рынке доступны модели AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, и они уже давно не ограничиваются прослушиванием музыки. Часть функций зависит от аппаратных возможностей – например, чипа H2 или дополнительных сенсоров, – но многие из них доступны в разных моделях линейки.

Как пишет издание BGR, кроме базового использования, AirPods предлагают активное шумоподавление, режим прозрачности и пространственное аудио с поддержкой Dolby Atmos. Также есть быстрое подключение к гаджетам Apple, интуитивное управление и другие функции, которые делают ежедневное использование удобным. И вот какие могут принести своим владельцам большую пользу.

Live Listen

Функция Live Listen позволяет использовать iPhone или iPad как микрофон и передавать звук непосредственно в AirPods. Это особенно полезно в шумной среде или когда собеседника трудно услышать. Чтобы включить эту функцию, нужно добавить Live Listen в "Пункт управления" через раздел доступности. После этого ее можно быстро активировать в любой момент. Достаточно положить устройство ближе к человеку – и его голос будет звучать четче в наушниках. Также система показывает уровень громкости в децибелах, чтобы оценить нагрузку на слух.

Слуховой аппарат

AirPods Pro 2 и Pro 3 получили функцию слухового аппарата, сертифицированную FDA. Она предназначена для людей с легкими или средними нарушениями слуха и работает для пользователей в возрасте от 18 лет. Чтобы воспользоваться ею, нужно обновить устройства и пройти тест слуха в настройках, когда наушники подключены. После этого можно настроить усиление звука через функцию Hearing Assistance. В зависимости от результатов теста, система может предложить другие варианты, в частности Media Assist. Также доступен режим Conversation Boost, который помогает лучше слышать собеседников и настраивать баланс и уровень усиления. Эти настройки работают не только во время разговоров, но и при прослушивании медиа, что делает использование более универсальным.

Live Translation

Функция перевода в режиме реального времени Live Translation появилась в iOS 26 и доступна на AirPods с чипом H2 – в частности AirPods 4 (ANC), AirPods Pro 2 и Pro 3. Она позволяет делать перевод слов прямо во время общения. Для активации нужно зажать ножки наушников. После этого пользователь слышит перевод голоса собеседника практически без задержки. Также можно использовать iPhone, чтобы показать другому человеку текст перевода на его языке. Сейчас гаджеты Apple поддерживают не так много языков, среди них английский, китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский и испанский. Однако планируется расширение этого списка. Перед использованием нужно загрузить языковые пакеты – после этого функция работает даже без подключения к сети.

Отслеживание пульса

В AirPods Pro 3 появился датчик сердечного ритма, который позволяет отслеживать пульс во время тренировок. Это позволяет получить больше данных о физической активности даже без Apple Watch. После того, как вы предоставите соответствующее разрешение фитнес-приложению, наушники автоматически начинают измерения во время тренировки. После завершения они еще несколько минут фиксируют показатели, что позволяет отследить процесс восстановления организма. Данные можно использовать для оценки нагрузки и потраченных калорий. Apple отмечает, что эти показатели могут дополнять другие источники данных, создавая более полную картину физической активности.

Защита слуха

AirPods Pro 2, Pro 3 и AirPods Max поддерживают режим Adaptive Transparency, который помогает уменьшить слишком громкие звуки, не выключая восприятие окружающей среды. Это полезно, например, на концертах или в других шумных местах. Наушники автоматически приглушают резкие шумы, оставляя чистым основной звук. Включить режим можно как через сенсорное управление, так и через "Пункт управления". Кроме того, пользователь может отслеживать уровень шума в децибелах, в том числе через Apple Watch, что помогает лучше контролировать влияние шумной среды на слух.

