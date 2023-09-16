Вселенная, похоже, замедлила свою эволюцию: это противоречит теории и озадачивает ученых

С нашей Вселенной или с моделями космоса, разработанными человечеством, вероятно что-то не так. С течением времени материя во Вселенной становится все более плотной, но это происходит медленнее, чем ожидалось.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters. Ученые считают, что такое замедление эволюции такой крупномасштабной структуры, как Вселенная может указывать на существование новых частиц или полей, или свидетельствовать о том, что ученые ошибаются в понимании того, что такое темная материя.

Эволюция Вселенной происходит благодаря существованию двух сил: темная энергия вынуждает космос расширяться, в то время как гравитация притягивает материю к себе.

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Самая распространенная модель космологии, которая называется лямбда-CDM, предполагает, что это в конечном итоге приведет к тому, что космическая паутина галактик будет становиться все более плотной и плотной, а космические пустоты будут разрастаться и пустеть от материи, поскольку будет увеличиваться только пространство, но не космические объекты в нем.

Последнее исследование, проведенное Нхат-Минь Нгуен из Мичиганского университета и его коллегами, показали, что все происходит именно так, но есть одна существенная разница.

Исследователи собрали из разных источников данные о структуре ранней Вселенной и ее современном состоянии. Они обнаружили, что процесс роста структуры замедляется с неожиданной скоростью. Как и предполагалось, космическая паутина становится плотнее, а пустоты – больше и пустее, но все это происходит не с той скоростью, какая предусмотрена лямбда-CDM.

"Многие различные зонды, исследующие Вселенную в разное время и в разных масштабах, указывают на одно и то же: рост структуры в последнее время был гораздо более замедленным, чем мы ожидаем от стандартной модели", – заявил Нгуен.

При этом он добавил, что ученые ожидали, что выявят определенное замедление темпов эволюции Вселенной, но "это замедление более заметно".

Отклонение в расчетах исследователей со стандартной моделью достигает уровня 3,7 сигм. Это означает, что существует вероятность примерно 1 к 4600, что подобные данные являются статистической случайностью, если стандартная модель правильно описывала космос.

Замедление расширения Вселенной может также объяснить напряжения, которые были обнаружены в предыдущих космических наблюдениях.

Как пишет NewScientist, Майк Хадсон из Университета Ватерлоо в Канаде отмечает, что в научной литературе много предположений о том, что "лямбда-CDM в чем-то неправильна", но такая позиция не является общепринятой в научном сообществе.

В чем может быть причина столь резкого замедления, ученые сказать не могут, поскольку это остается для них загадкой. Но пока она не будет решена, ученые не смогут модифицировать стандартную модель лямбда-CDM, чтобы она лучше отвечала реалиям.

"Многие из известных нам моделей модифицированной гравитации привели бы к структурному усилению, а не замедлению. То, что мы видим замедление, является очень интересным намеком на то, что может происходить", – заявил Цзямин Хоу из Института внеземной физики имени Макса Планка в Германии

При этом Нгуен добавляет, что проблема не может быть решена простым добавлением объемов темной энергии.

"Причиной этого может быть нечто, требующее новых полей, то есть новых частиц или новых взаимодействий, то есть новых сил, возможно, между частицами темной материи", – сказал Нгуен.

По его словам, если темная материя взаимодействует или распадается иначе, чем предполагали ученые, это может объяснить измерения – но нужно больше наблюдений, чтобы выяснить это наверняка.

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